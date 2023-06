Calcio | Napoli De Laurentiis Almeno 20 candidature per la panchina

"Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, ilè la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20 anni: un risultato ...... su Rai Uno, per parlare dello scudetto dele del nuovo allenatore: 'Volete sempre che la ... Oggi ilsi gioca anche in maniera virtuale, gli stadi devono essere senza pista d'atletica, con ...Forse un rimpianto ce l'ho: non aver potuto seguire con Quelli che illo scudetto del. Un sogno Lo scudetto del Torino. Tra dieci anni mi piacerebbe avere una casettina al mare e fare ...

VIDEO Paola Saulino mantiene la promessa e sfila nuda per lo scudetto del Napoli CalcioNapoli1926.it

Aurelio De Laurentiis e il post Luciano Spalletti. Il giorno dopo la festa Scudetto del Napoli, il numero uno del club partenopeo è intervenuto ai microfoni di ‘Rai 1’ per parlare anche del nuovo alle ...Il difensore del Napoli è stato escluso da Klinsmann e quindi non parteciperà alle amichevoli contro Perù ed El Salvador. Il ct deve fare i conti anche con un sospetto caso di ...