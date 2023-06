Calcio | Napoli De Laurentiis ' Almeno 20 candidature per la panchina'

Ospite a 'Uno Mattina', su Rai 1, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ammette di essere al lavoro per trovare nei prossimi giorni un degno sostituto di Luciano Spalletti, uno dei grandi ...Così fonti della Figc smentiscono all'Adnkronos l'indiscrezione su un presunto contatto del numero uno delcon il ct azzurro che ha un contratto con la nazionale fino al 2026. I campioni d'..."Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, ilè la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20 anni: un risultato ...

Il ministro per lo sport: 'Mi ha fatto piacere rispondere all'invito di De Laurentiis' ROMA (ITALPRESS) - 'Mi ha fatto piacere rispondere ...Il presidente degli azzurri e il dopo Spalletti: 'Abbiamo tutto il mese di giugno' ROMA (ITALPRESS) - 'Il nuovo allenatore Abbiamo tutto il mese ...