Calcio in tv oggi lunedì 5 giugno | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo la scorpacciata didi ieri, che hanno messo la parola fine al campionato di serie A e alla Liga spagnola,sarà undi ripartenza soft con pochea cui assistere. Una partita però sarà molto importante soprattutto per il futuro dei due team coinvolti. Lecce-Sassuolo è la prima semifinale playoff del Campionato Primavera. Il Lecce ha dominato il campionato, risultando primo in classifica con 65 punti. Il Sassuolo invece ha battuto la Juventus nel turno precedente e ha un attaccante davvero interessante anche in ottica nazionali, Kevin Bruno. L’altra semifinale invece si terrà domani e sarà quella tra Torino e Fiorentina. In Germania poi la Bundesliga,accade ogni anno, non è ancora finita per tutti. C’è la coda del playout tra la terzultima della Bundesliga e la terza ...