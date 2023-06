Calcio | De Laurentiis | Almeno 20 candidature da tutta Europa per la panchina del Napoli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Aurelio Dee il post Luciano Spalletti. Il giorno dopo la festa Scudetto del, il numero uno del club partenopeo è intervenuto ai microfoni di ‘Rai 1’ per parlare anche del nuovo allenatore: “Sarà il ct Mancini? Adesso comincia la corrida, ragazzi miei quanto siete coesi nella vostra generosa incosciente stupidità. Io capisco che bisogna riempire i titoli, che tutti debbano campare, ma qui ci vuole professionalità e serietà e la capacità di attendere. Voi volete che la festa continui con dei grandi titoloni e vi capisco facendo cinema, anche io coi trailer dovevo stupire. Ma ora non sono in grado di stupirvi. Abbiamo tutto il mese di giugno, sul mio tavolo ci sono20, c’èl’. Ieri durante la preparazione della festa riflettevo, prendevo ...