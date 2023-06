(Di lunedì 5 giugno 2023) Il calciatore del Napoli Kim Min - jae, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia con la sua squadra, non è stato incluso nelle convocazioni del ct della sua nazionale per una motivazione ...

Il calciatore del Napoli Kim Min - jae, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia con la sua squadra, non è stato incluso nelle convocazioni del ct della sua nazionale per una motivazione ...Le semifinali del torneo iridato vedranno quindi scendere in campo giovedì Uruguay - Israele alle 19:30 (ora italiana) e Italia -del Sud alle 23. L'11 giugno le due finali: quella per ...ARGENTINA - Sarà ladel Sud di Kim Eun - Jung l'avversaria dell 'Italia nella semifinale del Mondiale Under 20 . I coreani hanno infatti battuto nei quarti di finale la Nigeria grazie a un sigillo di Choi nel primo ...

Calcio: Corea del Sud, Kim salta la convocazione per la 'ferma' Agenzia ANSA

Il calciatore del Napoli Kim Min-jae, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia con la sua squadra, non e' stato incluso nelle convocazioni del ct della sua nazionale per una motivazione ...Il calciatore del Napoli Kim Min-jae, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia con la sua squadra, non è stato incluso nelle convocazioni del ct della sua nazionale per una motivazione ori ...