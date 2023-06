Calcio | Bastoni | ' nessuno credeva in noi ma siamo in finale di Champions League'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Milano, 5 giu. - (Adnkronos) - "Non ci aspettiamo una partita facile, tenerli vicino alla nostra area potrebbe causare dei problemi. Come caratteristiche rispecchio il gioco di Guardiola, ma al momento mi sento più inzaghiano.in noi e invece ci giocheremo la. In Italiabravi, nonostante in tanti ci prendano in giro per come giochiamo". Lo dice il difensore dell'Inter Alessandro, nel mediaday nerazzurro a 5 giorni dalladicontro il Manchester City.