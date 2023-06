Cala di poco il costo della bolletta del gas per le famiglie

(Di lunedì 5 giugno 2023) Buone notizie per gli italiani. Nel mese di maggio si è registrata una sostanziale stabilità per lagasfamiglia tipo in tutela, segnando un -0,2% rispetto ad aprile. Lo comunica l'Arera spiegando che il calospesa per la materia gas naturale, -13,2%, è stato controbilanciato...

AGI -, di, mail conto in bolletta per il consumo di gas. Il prezzo è sostanzialmente stabile, ma rispetto ad aprile scorso, il costo segna un - 0,2% nel mercato tutelato. Il leggero calo, ...Il greggio è salito, come era lecito attendersi quandol'offerta, ma sui mercati finanziari il rimbalzo ha superato diil 2 per cento. Nulla in confronto a quanto accaduto ai prezzi del gas:...Attenzione solo che con la modalità Cupra, il livello della batteriarapidamente, questo ... Un risultato, dunque,sotto quanto dichiarato dalla casa automobilistica. A titolo statistico, al ...

Cala (di poco) la bolletta del gas per le famiglie AGI - Agenzia Italia

Performance deludente del settore dei beni primari. In lieve rialzo solo Bruxelles (+0.07%). Guida i cali il Cac parigino, che segnala una variazione negativa pari allo 0.96%, seguito dal FTSE MIB ...Il costo scende dello 0,2% rispetto ad Aprile per il mercato tutelato. Lo comunica l'Arera, che calcola il graduale azzeramento della componente di sconto prevista dal decreto bollette ...