Cafè Sacher a Trieste | polemica sui prezzi Il sindaco | Se hai i soldi vai sennò guardi

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 5 giugno 2023) "Se hai ivai,": è la risposta che ildi, Roberto Dipiazza, ha dato all'emittente locale TeleQuattro che gli chiedeva un commento sugli altidel Café, che ha aperto in città pochi giorni fa, dopo una lunga attesa. E' il primo della catena che apre fuori dall'Austria. "Basta polemiche, se hai ivai," ha detto il, vantando però "grande orgoglio" per l'apertura di un negozio della tradizione austriaca e viennese in particolare. "Vorresti una Ferrari? Ma non puoi permettertela e allora se passa sei lì a guardarla" aggiunge Dipiazza e poi conclude: "Vai a cena nei ristoranti e ti chiedono cifre mai viste, davvero non riesco a capire ...