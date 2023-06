Cade un albero sulla pensilina del bus a Roma | ferita una donna a Spinaceto

(Di lunedì 5 giugno 2023) Torna il maltempo e sutornano a crollare gli alberi. L’ultimo episodio registrato ci porta a, dopo un arbusto si è abbattuto su unadei bus ATAC. Al momento dire al suolo, lì stava aspettando l’autobus una signora, che per la caduta della grossa pianta è rimasta. Una situazione che, per chi segue la cronaca locale, non è nuova nella Città Eterna.crollafermata autobus aLastava aspettando il proprio autobus alladi via dei Caduti della guerra di Liberazione, una zona centrale nel quartiere del IX Municipio diCapitale. All’improvviso, ha sentito un forte botto proveniente dall’dietro di se, ...

Una donna è rimasta ferita, nella tarda mattinata di oggi, per un albero caduto in zona Spinaceto, a Roma. È avvenuto in via dei Caduti della guerra di Liberazione quando l'albero si è schiantato su una pensilina del trasporto pubblico travolgendo anche il pedone. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre agli operatori ...

