(Di lunedì 5 giugno 2023) AGI - Zlatanhimovic ha calato il sipario su una lunga carriera ricca di trofei domenica quando ha annunciato inaspettatamente il suo ritiro dal calcio. L'attaccante ha rivelato la sua decisione di lasciare il calcio giocato durante una cerimonia dopo la vittoria per 3-1 del Milan sul Verona che ha posto fine alla stagione della Serie A e alla sua avventura sul campo. "È il momento di dire addio al calcio, non solo a voi", ha dettohimovic al pubblico di San Siro. "Ci sono troppe emozioni per me in questo momento. Forza Milan e arrivederci". Il 41enne avrebbe dovuto semplicemente salutare i tifosi del Milan dopo che sabato era stata annunciata la sua partenza dalla squadra sette volte campione d'Europa. Era tornato al Milan alla fine del 2019 per un secondo periodo dopo il biennio in cui ha vinto lo scudetto, nel 2011. ...

La curva del Milan lo aveva omaggiato dell'ultima coreografia a inizio partita con un "Good" pieno di riconoscenza per questa seconda volta in rossonero, protagonista della cavalcata scudetto ...Zlatan Ibrahimovic dice addio al Milan senza poter scendere in campo perché infortunato. Per l'attaccante svedese, 41 anni, prima di Milan - Verona l'enorme 'good' della curva milanista, i cori e la standing ovation che - come mostrano le immagini di Dazn - hanno commosso Ibra fino alle ...Il calciatore a causa di un infortunio non può essere in campo, ma nel momento in cui è apparso il messaggio 'God' sugli spalti si è visibilmente commosso e ha ringraziato i suoi tifosi.

Bye bye Ibra

