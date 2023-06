Bus nella scarpata | identificata la vittima dell' incidente | era un ragazzo di 26 anni

(Di lunedì 5 giugno 2023) È stataladel tragicodi domenica mattina sulla A16. Si chiamava Malick Fall , aveva 26, era nato in Senegal ma viveva a Forlì il giovane morto nel grave schianto ...

Passeggero: 'Dormivamo, poi il botto'scarpata, chi era la vittima La vittima è stata identificata in seguito alle indagini svolte dalla Polizia Stradale di Grottaminarda e coordinate dalla ...... I passeggeri dele delle auto coinvolte che non hanno avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche sono stati ospitatipalestra comunale di Grottaminarda. Oltre 20 i feriti totali ...

Bus nella scarpata: il video dell'incidente e il racconto di Pellegrino Iandolo dei Vigili del fuoco RaiNews

Un atto dovuto per procedere ad accertamenti tecnici e consentire a chi è rimasto coinvolto nell’incidente mortale di potersi difendere nel miglior modo possibile. L’autista del bus precipitato in una ...Identificata la vittima dell’incidente sull’A16 nel quale un bus è finito nella scarpata; indagato l’autista, inchiesta per ...