Bus in scarpata | restano gravi le condizioni di un giovane ricoverato al San Pio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuticritiche ledelnordafricano rimasto ferito nell’incidente che ieri mattina, poco dopo le tre e mezza, si è verificato sull’A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune irpino di Vallesaccarda, nel quale è rimasto coinvolto un bus con 36 passeggeri a bordo, e due autisti, partito da Lecce e diretto a Roma. Un morto, è un immigrato della Costa d’Avorio, 23 feriti il bilancio dell’incidente sul quale la Procura di Benevento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo e lesioni plurime. Il, di cui non si conosce l’identità, è in prognosi riservata intubato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Pio” di Benevento. Nel tamponamento a catena nel quale ha perso la vita un altronordafricano che era alla guida di una delle ...

Bus nella scarpata: il video dell'incidente e il racconto di Pellegrino Iandolo dei Vigili del fuoco RaiNews

