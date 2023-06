Buoni del Tesoro i B T P Valore destinati ai piccoli risparmiatori volano in borsa

Leggi su pescarawebtv

(Di lunedì 5 giugno 2023) IdelPluriennali del Ministero dell’Economia e Finanzaesclusivamente aistanno, letteralmente volando. “” questo il nome dei nuovi BTP nel primo giorno di “collocamento” (che dovrebbe chiudersi venerdì salvo sorprese), oggi lunedì 5 giugno, dopo solo poche ore dal bebutto hanno superato i 2 miliardi di controper più di 65 mila contratti. Parte lunedì 5 giugno la prima emissione del nuovo Btp, il titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i. Il tasso minimo garantito sarà crescente: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%. Ma per chi deterrà il titolo per tutti i quattro anni ...