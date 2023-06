Btp Valore | sottoscrizioni già a 4 miliardi | cedole crescenti e premio extra cosa sapere

Partenza sprint per la prima emissione del nuovoper i piccoli risparmiatori. Gli ordini hanno superato quota 4 miliardi di euro alle 14:47, con 139 mila contratti. Il collocamento è partito oggi, lunedì 5 giugno, e andrà avanti fino a ...Ordini senza sosta per ilnel primo giorno di collocamento che si chiuderà venerdì, salvo anticipo. Scavallano quota 4 miliardi di euro le sottoscrizioni del, che riceve una calda accoglienza da parte ...... la Ue in cerca di partnership in Africa di Alberto Magnani Assegno unico, maxi conguagli per il 16% delle famiglie con figli: ecco chi ne ha diritto di Michela Finizio: tutto quello che ...

Avvio di slancio per il Btp valore, ordini per 3 miliardi Agenzia ANSA

Partito il collocamento che termina venerdì. Per il titolo destinato al retail cedole crescenti nei 4 anni (ANSA) ...Riascolta La corsa al btp valore e l'eredità sul debito del superbonus - Il punto di Alberto Orioli di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il S ...