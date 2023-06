Bruscolotti | “Il Napoli ha tritato la Serie A | altro che demeriti altrui”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bepperitiene che ilhalaA,checome tanti altri vociferano A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe, ex capitano del. Una vittoria che rischia di essere rovinata dalle voci di mercato? “Il calcio è fatto anche di questo. È chiaro che tutti si auguravano che ci fosse un prosieguo, ma sono state fatte delle scelte e quindi non resta che rispettarle”. Quali caratteristiche dovrà avere il nuovo allenatore azzurro? “Dovrà essere un tecnico che possa continuare nel progetto tecnico, e nella proposta, attuata da Luciano. Ogni allenatore, chiaramente, garantisce la propria impronta. ...

Hamsik ha risposto sui social: " Non ho parole per questo video speciale ed unico. Troppo emozionante. Grazie di cuore, sempre forza".

