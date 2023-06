(Di lunedì 5 giugno 2023) Il coinvolgimento di luoghi pubblici e spazi privati (palcoscenici spesso inusuali) permette di far scoprire unainaspettata e poco conosciuta, che saprà incantare ancora una volta anche il ...

Leggi Anche, le meraviglie della città Capitale della Cultura Opera e Letteratura - L'edizione 2023 della Festa dell'Opera è dedicata al tema 'Opera e Letteratura', connubio naturale tra due ...La sua "Finché non mi seppelliscono"ogni volta che la Roma gioca all'Olimpico e oggi è partita anche nella fan zona giallorossa ... Brividi Blanco, che è nato ama ha ereditato dal ...... nelle pause pubblica due EP inediti "Erase It!" (autoproduzione del 2018), "Unnecessary" (Altrefrequenze di, 2019), e alcuni singoli in italiano: "Amore, comprami agosto" (2020), che...

Brescia risuona con la Festa dell'Opera TGCOM

Il 9 e 10 giugno la coinvolgete kermesse in 40 location, anche inusuali. Tutti gli eventi a partecipazione gratuita ...