Brad Pitt e Angelina Jolie | si alza il livello dello scontro | ora volano insulti e minacce

Leggi su amica

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lei è “vendicativa”. Lui è uno che “fa”. La guerra traora passa anche per gli. Ecco cosa sta succedendo, dopo l’ultima denuncia appena presentata dal divo (foto Ansa) Era un po’ che non si facevano sentire. E, forse, era anche un bene. Perché quando i nomi dicompaiono di nuovo insieme in una notizia, le opzioni sono due. O è un amarcord nostalgico di quanto erano belli (esteriormente) insieme. O c’è una nuova puntata nella guerra giudiziaria che li riguarda da quasi 7 anni. In questo caso, “la seconda che hai detto”. Quando si pensava che le cose fossero destinate a una conclusione, ecco una nuova denuncia. Che si trascina dietro altre polemiche ...