(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoInvestimento mortale a Villa Literno, nel, con undella strada tuttora ricercato. Vittima undi origine pachistana, che nella tarda serata di ieri era ine stava probabilmente rincasando dopo una giornata di lavoro, quando, come accertato dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, è stato preso in pieno da un’, che ha frenato, come emerso dalle tracce lasciate sull’asfalto, solo qualche metro dopo. Il conducente, dunque, potrebbe non essersi accorto inizialmente dell’uomo che era in, salvo sentire il botto e accorgersi poco dopo dell’investimento. A quel punto si è fermato ma è poi ripartito. Testimoni giunti sul posto poco dopo hanno riferito di aver visto un’scura che si ...

Un uomo di 52 anni ha perso la vita a Sezze , in provincia di Latina, mentre si trovava a bordo della sua. La vittima, che secondo quanto emerso sarebbe undella zona, è stata travolta da un'auto sulla strada Migliara 47, nelle campagne pontine. Travolto in, morto 52enne . Le cause ...Un uomo di 52 anni ha perso la vita a Sezze , in provincia di Latina, mentre si trovava a bordo della sua. La vittima, che secondo quanto emerso sarebbe undella zona, è stata travolta da un'auto sulla strada Migliara 47, nelle campagne pontine. Travolto in, morto 52enne . Le cause ...

Bracciante in bici ucciso da auto pirata nel Casertano - Campania Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...