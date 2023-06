Bper sostiene con Wecity l' edizione 2023 del progetto ' Piantiamola di inquinare!'

(Di lunedì 5 giugno 2023)Banca, grazie al supporto della piattaforma per la mobilità sostenibile, conferma anche per ilil sostegno aldi', iniziativa che mira a promuovere la ...

Commentando l'impegno diBanca Giuseppe Corni, Chief Human Resource Officer, sottolinea come "questo progetto è diventato per noi un appuntamento. Anche l'anno scorso è stata registrata un'ampia ...Bancaancora una volta Biografilm Festival in veste di Premium Partner Si è tenuta questa mattina a Bologna , presso la Sala Anziani di Palazzo d'Accursio, la conferenza stampa di ...Futuro e coraggio sono quindi le parole chiave della civica cheFedozzi alle ... Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca) Causale: Donazione per Estense.com - - > - -

Bper sostiene con Wecity l'edizione 2023 del progetto 'Piantiamola ... Utilitalia

Iniziativa che mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i dipendenti dell’azienda che si recheranno in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino ...Borghi (BPER Banca): "Il sostegno a Biografilm è da considerarsi a tutti gli effetti una scelta di responsabilità sociale d’impresa” ...