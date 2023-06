Borussia Dortmund | UFFICIALE l’arrivo di Bensebaini

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ramyè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il terzino ha lasciato ilM’gladbach a parametro zero Ramyè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il terzino ha lasciato ilM’gladbach a parametro zero. COMUNICATO – «Ilsi è assicurato il suo primo nuovo acquisto della stagione 2023/24. Il nazionale algerino Ramy, 28 anni, si sta trasferendo alla Strobelallee dai rivali del campionatoMönchengladbach con un trasferimento gratuito e ha firmato un contratto quadriennale lunedì»..

Inter - Juventus, il giocatore era in scadenza di contratto: nerazzurri e bianconeri rimangono così a mani vuote. La scorsa estate Inter e Juventus se le sono date di santa ragione. Non sul campo, ...CIFRE - Il Milan, ormai è risaputo, cerca almeno una punta sul mercato ed è, insieme al, tra le squadre più interessate all'ex Bruges . Una concorrenza che sta facendo schizzare il ...... Liga spagnola, Bundesliga tedesca, Ligue 1 francese) nelle ultime 15 stagioni: Mohamed Salah , 32 gol nel Liverpool 2017/18 Pierre - Emerick Aubameyang , 31 gol nel2016/17 Samuel ...

Le prime parole di Bensebaini: "Non vedo l'ora di giocare per vincere col B. Dortmund" TUTTO mercato WEB

Inter-Juventus, il giocatore era in scadenza di contratto: nerazzurri e bianconeri rimangono così a mani vuote. La scorsa estate Inter e Juventus se le sono date di santa ragione. Non sul campo, per u ...Ramy Bensebaini è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il laterale classe 1995, che piaceva molto anche alla Juventus, era in scadenza col Borussia Monchengladbach e ha trovato un ...