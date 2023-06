Borseggiatrici bambine in azione sulla Metro B | tentano di rapinare turista e aggrediscono pendolare che le filmava

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ancora storie dia Roma, questa voltaB di Roma. Le ragazze, in quest’occasione, hanno preso di mira unstraniero, cercando in tutte le maniere di sottrargli il portafoglio. Un colpo sfumato solo fortunosamente, con unche ha ripreso la scena e, per questo motivo, si è ritrovato vittima di un’aggressione da parte delle nomadi.inalla stColosseo dellaB L’episodio si è verificato venerdì scorso, 26 maggio, quando unè stato braccato da una nomade. La ragazza, poco più di una bimba e quindi probabilmente minorenne, attraverso l’utilizzo di un largo cappotto verde, in più occasioni aveva tentato di sfilare il portafoglio dello ...