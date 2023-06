Borse deboli | per Lagarde inflazione non ancora al picco Btp Valore | ordini a 4 miliardi

(Di lunedì 5 giugno 2023) La presidente Bce all'Europarlamento: "Non ci sono segni chiari che l'abbia raggiunto il". Rally del petrolio dopo la mossa dell'Opec+ che estenderà i tagli al 2024 (e l'Arabia Saudita è pronta a ridurre la produzione di un altro milione di barili). L’euro torna sotto 1,07 dollari, spread sale a 175 punti

L'euro torna sotto 1,07 dollari, spread sale a 175 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il rally del petrolio non basta ad accendere leeuropee che vivono una prima seduta settimanale anonima:...Leeuropee si confermano fiacche a metà giornata in attesa dell'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde alla Commissione affari economici del Parlamento europeo.anche i ...Leeuropee confermano il buon passo dopo il dato su occupati e disoccupazione negli Stati Uniti. ...Terna ( - 0,46%), Hera e Leonardo (entrambe - 0,34%). Tra le altre Piazze, Francoforte ...

