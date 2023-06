Borse deboli | balzo del prezzo del gas +15% Btp Valore | ordini a oltre 4 miliardi

(Di lunedì 5 giugno 2023) La presidente Bce all'Europarlamento: "Non ci sono segni chiari che l'inflazione abbia raggiunto il picco". Rally del petrolio dopo la mossa dell'Opec+ che estenderà i tagli al 2024 (e l'Arabia Saudita è pronta a ridurre la produzione di un altro milione di barili).del gas a 27 euro ad Amsterdam

Balzo del gas a 27 euro ad Amsterdam (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il rally del petrolio non basta ad accendere leeuropee che vivono una prima seduta settimanale anonima: il prezzo del ...Leeuropee si confermano fiacche a metà giornata in attesa dell'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde alla Commissione affari economici del Parlamento europeo.anche i ...Leeuropee confermano il buon passo dopo il dato su occupati e disoccupazione negli Stati Uniti. ...Terna ( - 0,46%), Hera e Leonardo (entrambe - 0,34%). Tra le altre Piazze, Francoforte ...

Borse deboli, per Lagarde inflazione non ancora al picco. Btp Valore: ordini già a 3,5 miliardi Il Sole 24 ORE

Le Borse europee s'infiacchiscono dopo l'avvio stentato di Wall Street mentre le quotazioni del gas s'impennano, in scia ai timori di una competizione con l'Asia per il gas liquefatto statunitense e a ...Le Borse europee si confermano fiacche a metà giornata in attesa dell'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde alla Commissione affari economici del Parlamento europeo. Deboli anche i ...