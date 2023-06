Borsa | Milano debole - 0 | 18% | bene i petroliferi e Mps

(Di lunedì 5 giugno 2023) Primi scambi all'insegna dellazza per ladicon il Ftse Mib che naviga sotto la parità ( - 0,18%) tenendo comunque i 27mila punti. Ancora in luce Mps (+2,14%) che si candida ad ...

"C on oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 202 2,è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, analizza Codacons. Gli ...Primi scambi all'insegna della debolezza per ladicon il Ftse Mib che naviga sotto la parità ( - 0,18%) tenendo comunque i 27mila punti. Ancora in luce Mps (+2,14%) che si candida ad essere l'architrave di un terzo polo bancario. ...... e Take Me (I'm Yours ), allestita per la prima volta nel 1995 alla Serpentine e poi al Pirelli Hangar Bicocca dinel 2018, che invita il visitatore a prendere le opere, metterle nellae ...

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,16% - Economia Agenzia ANSA

Primi scambi all'insegna della debolezza per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che naviga sotto la parità (-0,18%) tenendo comunque i 27mila punti. Ancora in luce Mps (+2,14%) che si candida ad esser ...MILANO (Reuters) - Partenza incerta per Piazza Affari dopo la corsa di venerdì tra borse europee ugualmente poco mosse.In attesa di nuovi dati macro sui paesi europei e la zona euro nella mattina, l'i ...