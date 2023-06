Bonus assunzioni disoccupati 2023 | gli incentivi per i percettori di Naspi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Per ledelsono diversi gliche aziende e datori di lavoro hanno a disposizione. Alcuni sono stati introdotti dal decreto Lavoro , pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio. Tra questi rientrano il60 per cento della retribuzione per l'assunzione di "Neet" , l'agevolazione per chi assume beneficiari dell'assegno per l'...

disoccupati 2023: requisiti e incentivo Anche per ledi disoccupati nel 2023 sono previste agevolazioni per imprese e datori di lavoro. Gli incentivi riguardano i soggetti ...... tra ulteriore taglio del cuneo fiscale per aumentare gli stipendi netti, a nuovi, aumento della soglia esentasse (a 3mila euro) per i fringe benefit e non solo. Vediamo come ......e incremento dei salari i 100 miliardi così investiti invece che dissipati con il super... Lavoro: oltre 1,5milioni lepreviste dalle imprese entro luglio Sono circa 467mila i contratti ...

Al via il nuovo bando per il bonus sport 2023, ovvero il credito d’imposta pari al 65%, destinato alle imprese. Nello specifico, il riconoscimento del credito spetta alle imprese che finanziano ...Arriva un nuovo e importante incentivo in forma di bonus retributivo per chi opta per l’assunzione di giovani disoccupati under 30 purché siano iscritti a Garanzia giovani. Vediamo in questo articolo ...