Bologna | Thiago Motta verso la permanenza

(Di lunedì 5 giugno 2023): filtra ottimismo sulladisulla panchina dopo i primi incontri con la dirigenza Secondo quanto riferito dall’ANSA,dovrebbe rimanere sulla panchina del. Filtrerebbe ottimismo infatti dopo il primo incontro con il patron Joey Saputo, l’ad Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il ds Marco Di Vaio. Dirigenza e tecnico hanno affrontato anche il tema della conferenza stampa post Lecce. In particolare della dichiarazione del tecnico relativa al fatto che all’interno del club qualcuno avrebbe soffiato notizie a un giornale. A tal riguardo la società ha voluto subito fare chiarezza e ha chiuso subito il caso.

È vero, l'ottavo posto era l'obiettivo finale deled è sfumato ma finalmente dopo tanti ... al di là del primo periodo di assestamento, è evidente che il lavoro diMotta abbia portato i ......Motta Al termine della sfida con il Lecce, l'allenatore delMotta, ha avuto un duro confronto con un giornalista in sala stampa. Secondo l'allenatore il giornalista sarebbe ......Motta e ilhanno battuto i 52 (nell'era dei tre punti) raggiunti da Guidolin nel 2002. Motta era arrivato nel settembre scorso: con lui in panchina, 48 punti in 32 partite. Mercato, ...

Bologna, Thiago Motta è un caso La società riflette sul futuro Tuttosport

La Commissione ha riscontrato il dolo nelle azioni dei tifosi. Multe da 5.000 a 60.000 euro e Daspo ...Stamane summit tra Saputo, il management e l'allenatore: confermata la volontà di proseguire insieme. L'argentino ha mercato ed è in uscita, tra i veterani in scadenza solo l'esterno dovrebbe rimanere ...