Bologna | si riflette su Thiago Motta | non sono piaciute le ultime frasi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ilsi troverà nelle prossime settimane davanti ad un bivio abbastanza importante: fare forza per tenereo lasciarlo andare. Una valutazione non facile da compiere, viste le probabili ambizioni anche del tecnico osservato in casa Napoli, ma non solo. Anche ilfarà le sue valutazioni: il campo ha parlato chiaro certamente, ma alcune uscite dell’ex centrocampista hanno lasciato spiazzati gli alti ranghi della società emiliana. Infatti, un confronto in casatra il patron Joey Saputo, l’ad Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio. Alcune dichiarazioni dirilasciate dal tecnico dopo la sfida vinta con il Lecce. Il tecnico rossoblù ha avuto un confronto con un ...

Motta, invece, è ancora a, in attesa di rientrare dalla famiglia in Portogallo domani. . . 5 giugno 2023Trattandosi di una composizione in tempo reale chel'interesse dell'artista per i ... ed Enrico Pitozzi, studioso e docente dell'Alma Mater Studiorum di. Cuore delle attività a Palazzo ...... girato nella città di. Quanto nel cambiamento dell'ultima battuta, "le vie del destino ... che siinoltre nella scelta dei cast. " Io sono un'artigiana non un'artista " ha affermato ...

Calcio: il Bologna riflette sul futuro di Thiago Motta - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Imminente un confronto in casa Bologna tra il patron Joey Saputo, l'ad Claudio Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio. (ANSA) ...La gara del Via del Mare termina con una pirotecnica vittoria del Bologna per 3-2, raggiunta all'ultimo secondo recupero. I padroni di casa hanno chiuso meritatamente in vantaggio il primo tempo con u ...