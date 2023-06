Bollette gas | cala prezzo materia prima ma si azzera lo sconto | a maggio resta stabile

(Di lunedì 5 giugno 2023)la bolletta del gas della famiglia tipo in tutela per i consumi di, segnando un -0,2% rispetto ad aprile. Lo comunica l'Arera spiegando che il calo della spesa per la...

Arera ricorda anche che "il 'Decreto' n.34 del 2023, per il II trimestre 2023 ha confermato la riduzione dell'Iva al 5% per ile l'azzeramento dei restanti oneri generali di sistema. In ......graduale azzeramento della componente di sconto UG2 (' decreto' DL 34/2023), utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti nei momenti dei prezzi...... la componente di sconto prevista dal decreto(DL 34/2023), utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti nei momenti dei prezzipiù elevati. . 5 ...

Bonus bollette luce e gas, quasi 4 miliardi di euro per potenziarli: a chi andranno gli aiuti Fanpage.it

(Adnkronos) - Bolletta del gas, quanto ci è costata in un anno In termini di effetti finali, la spesa per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (giugno 2022-maggio 2023) è di 1.514 euro circa, al ...Sostanziale stabilità per la bolletta gas della famiglia tipo in tutela per i consumi di maggio, segnando un -0,2% rispetto ad aprile. Il leggero calo, pur in presenza di un prezzo medio all’ingrosso ...