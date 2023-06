Bolgare | frontale in via Cascina Campi | 2 feriti | uno incastrato tra le lamiere

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 giugno 2023). Scontrotra due auto in vianel pomeriggio di lunedì (5 giugno). La dinamica è ancora da chiarire ma l’impatto è stato violento, anche a causa della pioggia che ha reso l’asfalto scivoloso. Sul posto due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso per i due: una donna di 37 anni e un uomo di 43. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Bolognini di Seriate: non sarebbero in pericolo di vita. Uno dei due coinvolti era rimastotra leed è stato liberato dai vigili del fuoco di Bergamo e di Palazzolo.