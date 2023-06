Boca Juniors vs Colo-Colo – probabili formazioni

(Di lunedì 5 giugno 2023)tornano in azione in Copa Libertadores quando si affronteranno mercoledì 7 giugno mattina all’Estadio Alberto J. Armando. Dopo la sconfitta per 2-0 nell’incontro inverso di maggio, gli uomini di Gustavo Quinteros si presenteranno allo scontro infrasettimanale con l’obiettivo di avere la meglio sui padroni di casa e rimettere in piedi la loro campagna acquisti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...

Poi DDR si è intrattenuto a lungo con Mateo Retegui, con cui condivide i trascorsi al. L'attaccante oriundo si è presentato alla cerimonia con l'immancabile mate, ha parlato per diversi ...L'esultanza di Retegui con la maglia dell'Italia (LaPresse) - Calciomercato.itRetegui e l'Inter, prezzo fissatoCome già raccontato su queste pagine, Retegui è in prestito al Tigre dal. ...Nel primo successo per 1 - 0 dell'Arsenal Sarandi contro il: decide una rete di Pombo dopo 25 minuti mentre al 7 della ripresa ospiti in 10 per il rosso diretto a Weigandt. Senza reti ...

Boca Juniors-Colo Colo (Copa Libertadores, 07-06-2023 ore 02:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Daniele De Rossi abbraccia tutti: da Pellegrini a Retegui, con cui si ferma per un colloquio. Poi le due coppie in allenamento ...Parte la 18ª giornata di Liga Profesional, che si preannuncia delicatissima: infatti River, Boca e San Lorenzo sono reduci da passi falsi in Copa Libertadores e Copa Sudamericana. I millonarios sono c ...