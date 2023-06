Bob Kennedy moriva 55 anni fa | che cosa resta del kennedismo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Esattamente 55fa, poco dopo la mezzanotte del 5 di giugno d’un anno cruciale nella storia degli USA e del mondo – quel 1968 che già aveva visto cadere morto ammazzato Martin Luther King appena due mesi prima – nella cucina al lato della grande sala da ballo dell’hotel Ambassador di Los Angeles veniva assassinato Robert Francis “Bob”, senatore dello Stato di New York, candidato presidenziale e celeberrimo fratello – erede politico, per molti aspetti – di John Fitzgerald, il presidente della “Nuova Frontiera” ucciso in quel di Dallas, Texas, nel novembre del ’63. Quella notte, Bobaveva appena celebrato, tra applausi, palloncini colorati e pioggia di coriandoli, la sua netta vittoria nelle primarie democratiche della California, un passo importante in vista dell’ancora apertissima battaglia ...