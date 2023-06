Blu Basket | l’eliminazione brucia | “ma ne usciamo a testa altissima”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 giugno 2023) Treviglio. Due sconfitte di fila per un punto in trasferta costano un’eliminazione che fa malissimo. La stagione della Blusi conclude a fil di sirena con la parabola di Guariglia, che manda Torino alla finale promozione del tabellone argento. Pur senza capitan De Vico, infortunatosi gravemente in gara-2, la Reale Mutua non ha mollato un centimetro, tenendocon l’energia al roster trevigliese. Poteva finire in ogni modo: per 85 minuti tra gara-3 e gara-4 è stata una battaglia. Come erano state anche le prime due puntate della serie, d’altro canto, e le due gare di regular season. In totale Treviglio ha perso 5 partite su 6 contro Torino, bestia nera a dir poco. Soprattutto, perdendo sempre nel finale. “Una sconfitta durissima da digerire, perché abbiamo giocato una partita tecnicamente clamorosa, con un primo tempo eccezionale” ha ...