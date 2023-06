(Di lunedì 5 giugno 2023) Il segretario di stato Usa Antonyha ribadito che l'amministrazione Biden considera l'la principale minaccia per Israele e che non glimaidi ottenere."Se l'...

Il segretario di statoAntonyha ribadito che l'amministrazione Biden considera l'Iran la principale minaccia per Israele e che non gli sarà mai permesso di ottenere armi nucleari."Se l'Iran rifiuta la via della ...Glifanno sapere che non sostengono attacchi all'interno del territorio russo mentre il ... ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato durante la visita del segretario di Stato Antony...Una mossa azzardata persino per glidi Biden, il cui segretario di Stato, Antony, ha invitato il governo kosovaro - albanese a recedere dalla decisione. Molti dei militari feriti erano ...

Blinken (Usa): a Iran non sarà mai permesso di avere armi nucleari ... Il Sole 24 ORE

Milano, 5 giu. (askanews) - Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha ribadito che l'amministrazione Biden considera l'Iran la principale minaccia per Israele e che non gli sarà mai permesso di ...A dirlo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella conferenza stampa al termine della riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Oslo. "Tutti gli alleati sostengono la dichiarazione di ...