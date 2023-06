Blanco e la devastazione delle rose a Sanremo | il Codacons contro l’archiviazione | «Perché il caso non va chiuso»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lo stra ilpotrebbe non essere finito. Stamattina, l’associazione ha presentato davanti alla procura di Imperia l’opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti del cantante, che era stato indagato per danneggiamento aggravato dopo aver calciato l’allestimento floreale durante l’ultimo Festival di. A riferirlo è l’Adnkronos, che ha preso visione in anteprima dell’atto di opposizione depositato oggi alla procura ligure. «Il Sig.avrebbe distrutto con una violenza inaudita ed inopportuna la scenografia del teatro Ariston soloha avuto problemi tecnici con l’audio e “non si sentiva in cuffia”», scrive ilnel documento. Secondo l’associazione consumatori, la giustificazione offerta dal cantante ...

si è giustificato così: "Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo". La procura, però, non gli aveva perdonato il gesto. Dopo un ...Una scena diche abbiamo ancora davanti agli occhi e una poesia di scuse con la qualeha voluto chiudere lo scandalo Sanremo . Dalla finale del Festival, vinta da Marco Mengoni, sono passate ...... la Procura di Imperia si è espressa anche sul caso "" . Sempre come riportato da Ansa , infatti, il cantante rimarrebbe ancora iscritto nel registro degli indagati per ladella ...