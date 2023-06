Blanca | Report o L’Isola? La tv del 5 giugno

(Di lunedì 5 giugno 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fantasmi”: il corpo del sedicenne Camillo viene ritrovato in un antico palazzo nobiliare. Il caso interessa da vicino Liguori, l’affascinante collega di: lo stabile appartiene alla sua famiglia e vi sono legati ricordi dolorosi per lui. Il sospettato è proprio lo zio di Liguori:cerca la verità, mentre prova a stare vicino a Lucia ed è divisa tra Liguori e Nanni, il suo amico chef. Intanto, dal passato, torna qualcuno a mettere in dubbio la sua credibilità. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. L’episodio sarà intitolato “Nuovi inizi”: la squadra dell’N.C.I.S. viene coinvolta da Kerry Adams, agente speciale al comando dell’A.T.F., ...

live da Liverpool Dopo il liveblog della seconda semifinale di ieri , che ha incoronato gli ... Andrew Lambrou "Break a Broken Heart" Spagna:Paloma "Eaea" Svezia: Loreen "Tattoo" ...live da Liverpool. Glamour quanto basta, ma meno del solito. Più spazio ai look sportivi - ... strascichi come se piovessero: da Brunette , a Blanka, ad Alessandra Mele aPaloma, fino a ...live da Liverpool Siamo all'ultimo giorno di prove all' Eurovision 2023 , mentre domani è ... GUARDA ORA: Tutte le foto su eurovision.tv Spagna -Paloma - 'Eaea' Pressoché impercettibili ...

Guida Tv Lunedì 5 giugno 2023, i programmi di stasera in tv film e ... Dituttounpop

Weekend thunderstorms brought hail from the Austin Metro area through the Hill Country, wind damage reports in Lakeway and La Grange, and 1-2 inches of rain in many communities. A few isolated ...After signing a piece of legislation into law in Yuma, Colo., Gov. Jared Polis stopped Saturday afternoon in Fort Morgan to conduct less formal business. Despite cooler temperatures and the threat ...