Bimbo di 3 anni muore in un incidente d’auto mentre andava alla sua festa di compleanno – riposa in pace

(Di lunedì 5 giugno 2023) Come genitore, non c’è niente di più importante per te di tuo figlio e per assicurarti che tuo figlio si senta come se fosse celebrato. Questa famiglia ha vissuto un inferno quando un giorno da ricordare si è trasformato in un incubo. Dovevano festeggiare unma invece si sono ritrovati a pianificare un funerale. Che storia straziante. Il piccolo Josiah Toleafoa stava andando a Play City per festeggiare il suo terzocon altri bambini quando la tragedia ha colpito. Il bambino è stato investito da un’auto nel parcheggio di Play City, un luogo di feste al coperto per bambini a Chula Vista, San Diego. Un testimone dell’intero calvario straziante ha condiviso che la madre di Josiah piangeva istericamentei paramedici lavoravano per salvare la vita del bambino. Gli sforzi purtroppo non furono abbastanza ...