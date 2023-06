Biden in Cina? Speculazione in mezzo al disgelo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Da qualche giorno tra i corridoi di Washington circola un’idea affasnte: il presidente Joepotrebbe viaggiare innei prossimi mesi. Si tratta di unaragionata, abbinata a qualche rumor che per ora è davvero impossibile da decifrare. Tuttavia ci sono stati almeno due deboli segnali che il presidente degli Stati Uniti potrebbe visitare Pechino e che potrebbe farlo tra non troppo. Vale la pena raccontate il contesto perché rispetto a qualche settimana fa, quando un potenziale viaggio sembrava lontano, qualcosa potrebbe cambiare, e tutto va nell’ottica di quel complicatissimo “” delle relazioni con la Repubblica popolare cinese di cui lo stessoha parlato con gli altri leader del G7 a Hiroshima.che tuttavia si muove ...

Il distacco manifatturiero americano dallaè iniziato durante la presidenza di Donald Trump, ... Il fenomeno è ulteriormente accelerato sotto l'attuale amministrazione di Joe, che sta dando ......2 giugno i funzionari statunitensi hanno dichiarato che il direttore della CIA William Burns ha visitato lail mese scorso per colloqui con le controparti cinesi, mentre l'amministrazione...... il mese scorso, per i timori sulla forza dell'economia globale e dellain particolare. La ... Sul mercato si guarda poi al debito americano: sabato il presidenteha firmato l'innalzamento del ...

La dottrina Sullivan e la strategia Usa anti Cina: consentirà a Biden di essere riconfermato Presidente Il Riformista

Nel 2023 la quota della Cina nelle importazioni statunitensi dai paesi asiatici a basso costo scenderà sotto il 50 per cento.Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, in un’intervista alla Cnn ha dichiarato che “un conflitto o una guerra fredda fra Usa e Cina non è inevitabile“. Sullivan riporta ...