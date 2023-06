Bergomi | «All’Inter voto alto | do 8! Lukaku-Dzeko? Ci sono cose…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023)si esprime sull’Inter e sulla sua stagione.8 per lo Zio. Poi si è concentrato sulla bagarre frain vista di IstanbulPOSITIVO ? Le parole di Beppea Sky Calcio Club: «perché ha vinto due coppe e non è mai scontato, è arrivata terza ed è in finale di Champions League. Do 8. Tra Inter e Milan non ci può essere mai mezzo punto di differenza.? Andrà con, ma cidelle cose che poscambiare le gerarchie fino all’ultimo secondo. Quindi Inzaghi se lo porterà fino all’ultimo questo dubbio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...