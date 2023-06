Bellissimo gesto dei tifosi | emozionante striscione per Spalletti a Castel Volturno FOTO

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ieri sera è andato in scena l’ultimo abbraccio tra Napoli e Luciano, che non sarà più l’allenatore del club azzurro dopo un’annata storica. Una separazione inevitabile, viste le motivazioni spiegate dal mister, che però lascerà il suo ricordo nella mente e nei cuori di tutti iazzurri.deidel Napoli perE proprio i supporters del Napoli questa mattina hanno voluto salutarecon unmessaggio scritto su unolasciato all’esterno del Konami Training Center di: Comm tutt e cose belle, nun putev durà p semp, ma tu Luciano per sempre sarai napoletano! ECCO LO

Unresosi necessario poiché, da tempo, i giardinetti non vengono potati e ripuliti da chi si occupa della manutenzione del verde pubblico. ...Abbiamo conosciuto Dylan, bimbodi sei anni di Surbo, a gennaio, quando gli abbiamo dato ... Per questo, come un ultimo suo grande, l'automobile che era destinata a lui andrà a un altro ...... a Castel Volturno è corso incontro ad un gruppetto di ragazzini, abbracciandoli tutti in uncollettivo. Non è la prima volta che l'allenatore del Napoli dimostra tutto il suo ...

Tentata rapina a Legnano, la vittima: "Grazie a tutti coloro che mi ... LegnanoNews.com

Che fosse una bufala era evidente sin dall’inizio. Il gesto fatto da un incursore del Comsubin alla parata del 2 giugno non è il saluto ...Ultima gara da allenatore del Napoli per Spalletti, il tecnico a fine partita è apparso molto emozionato. Bel gesto nei confronti di Aurelio De Laurentiis. La grande festa di Napoli per lo Scudetto de ...