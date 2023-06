Belgorod e controffensiva. La guerra è anche questione di annunci e bugie

(Di lunedì 5 giugno 2023) Questa mattina il tenente generale Igor Konashenkov rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, ha dichiarato: «La mattina del 4 giugno il nemico ha lanciato un'offensiva su larga scala in cinque settori del fronte in direzione Yuzhno Donetsk introducendo in battaglia le brigate meccanizzate 23 e 31 dalle riserve strategiche delle forze armate dell'Ucraina, con il supporto di altre unità e subunità militari. L'obiettivo del nemico era quello di sfondare le nostre difese nel settore a suo avviso più vulnerabile del fronte. Il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi, non ha avuto successo» poi l’alto ufficiale ha proseguito dando alcuni dettagli: «Il nemico ha coinvolto sei battaglioni meccanizzati e due carri armati. A seguito delle azioni abili e competenti del Gruppo di forze orientale, le perdite delle forze armate ucraine ammontavano a oltre 250 persone, 16 carri ...

La comunicazione e le strategie asimmetriche della guerra. Lo spostamento di truppe notturno denunciato da Mosca, dice il comando operativo militare ucraino, è soltanto un primo lento movimento ...