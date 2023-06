Belfodil arrestato per tentato omicidio | l’ex Inter “ha cercato di strangolare la sorella 15enne”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il calciatore exIshak, che in Italia ha vestito anche le maglie di Parma e Livorno, è statonella notte tra domenica e lunedì a casa dei suoi genitori a Maurepas, nel dipartimento francese di Yvelines, per. L’attaccante algerino 31enne, che quest’anno gioca in Qatar per l’Al-Gharafa, è accusato di aver aggredito lae di aver persinodi strangolarla. A riportare la notizia sono Afp e Le Parisien: il quotidiano della capitale francese riporta che quando gli agenti sono arrivati, dopo la chiamata della ragazza intorno alle 18:45, hanno visto evidenti segni rossi intorno al collo della, oltre ad aver notato alcuni graffi sulle braccia. Per il momento ...

