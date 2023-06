Belfodil arrestato dalla polizia | ha tentato di strangolare la sorella 15enne

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ishakè statodi Elancourt per averdiladi 15 anni. A riportare la notizia diversi media francesi fra cui Le Parisien. L’attaccante algerino ha avuto un passato in Italia. Un ottima stagione con il Parma, poi l’Inter. Le Parisien, citando fonti della, sottolinea come il 31enne sia stato già interrogatodagli inquirenti dopo un litigio con lache mostrava segni di strangolamento. Secondo le prime ricostruzionisi trovava in vacanza nella casa di famiglia vicino Parigi e avrebbe litigato con laprima di venire alle mani e tentare di strangolarla. A contattare la ...

Guai per Ishak, 31enne attaccante con un passato in Italia. Il calciatore algerino, oggi in forza all'Al - Gharafa, è statodalla polizia di Elancourt , comune nella provincia di Parigi, con l'...Guai per Ishak, 31enne attaccante con un passato in Italia. Il calciatore algerino, oggi in forza all'Al - Gharafa, è statodalla polizia di Elancourt , comune nella provincia di Parigi, con l'...

Belfodil arrestato dalla polizia: l'ex Inter ha tentato di strangolare la ... Fanpage.it

Come riportato da Le Parisien e dall'agenzia di stampa francese AFP, il calciatore si trova in custodia presso il comando di Elancourt ...L'ex Inter Ishak Belfodil è stato arrestato con l'accusa di violenza nei confronti della sorellina di 15 anni. Avrebbe tentato di strangolarla.