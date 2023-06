Bce | Lagarde tira dritto | «L’inflazione resta alta | i tassi pure» La stoccata sui salari | «Non crescano troppo o dovremo intervenire» – Il video

(Di lunedì 5 giugno 2023) Segnali di rallentamento, forse, sì. Ma estremamente timidi. E certo non sufficienti a giustificare un cambiamento di approccio.in Europa, e non c’è alcuna prova che abbia raggiunto il picco. È quanto ha detto oggi la presidente della Bce Christinein audizione al Parlamento europeo: motivando così la prevista prosecuzione della stretta monetaria che da mesi persegue l’Eurotower.non ha esplicitamente chiarito se, nei prossimi meeting di politica monetaria, id’interesse di riferimento saranno alzati ulteriormente – con l’ultimo aggiustamento di maggio quello sui rifinanziamenti principali è oggi al 3,75%, quello sui depositi al 3,25%, quello sui prestiti marginali al 4%. Ma ha messo in chiaro come dovrà passare ancora molto tempo, e ...

È quanto ha rilevato la presidente della, Christine, nell'audizione trimestrale al Parlamento europeo . "Le ultime informazioni disponibili suggeriscono che le pressioni sull'inflazione ...Lo ha detto la presidente della, Christine, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. "I nostri aumenti dei tassi si stanno trasmettendo con forza alle condizioni di ...... Smaltita l'euforia per l'accordo sul debito americano gli investitori tornano a guardare a uno scenario macro complicato, in cui la- ha ribadito la sua presidente- è determinata a ...

Lagarde (Bce): «Caro energia Governi dovrebbero iniziare a ritirare le misure di contrasto» ilmessaggero.it

Gas e inflazione in caduta libera in Europa. Il metano ad Amsterdam ha perso oltre il 13,5% durante la seduta, arrivando a toccare 23,2 euro per megawattora, un livello che non si vedeva da due anni.(Adnkronos) – La Bce lotta contro l’inflazione troppo alta, o troppo bassa, perché tenerla più vicina possibile al 2% è il principale obiettivo del suo mandato. L’ha ricordato ancora una volta, oggi, ...