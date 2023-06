Battesimo di François del Lussemburgo | le tenere foto del Principino

Leggi su dilei

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il Granducato delsi veste ancora a festa per ildi, il secondogenito del Granduca ereditario Guillaume e di sua moglie Stephanie. Nato il 27 marzo 2023, un po’ in anticipo rispetto all’annuncio, ilha trascorso gran parte della cerimonia in braccio alla sua mamma, approfittando anche per un pisolino – anche profondo – tra una celebrazione e l’altra. Ad animare la giornata è stato il suo fratellino Charles, di appena 3 anni, che in alcuni passaggi ci ha ricordato l’irresistibile sfrontatezza delLouis d’Inghilterra.delha ricevuto ilAlla cerimonia erano presenti davvero tutti. Emozionatissimi i nonni Maria Teresa ed Enrico, che di certo non potevano mancare, e la ...