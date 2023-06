“Basta signore da Ztl” | l’affondo di Paola De Micheli contro la segretaria Schlein

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Non sono una signora da Ztl: al Pd serve un cambio di passo, e un bagno di realtà». Comincia così, su la Verità di oggi, l’intervista diDe, ex vicedel Partito democratico, in cui fa il punto su errori tattici e strategici della nuovaElly. E già giorni fa aveva fatto sentire la sua voce dissonante parlando di mancanza di contenuti. Critiche anche da Alessandra MorettiDeè molto critica. E non è una novità. E’ da notare che proprio dalle donne, all’interno del partito, arrivano le critiche più feroci alla dirigenza del Nazareno. Un’altra che non le manda a dire è Alessandra Moretti, europarlamentare, per la quale ladeve ascoltare anche cattolici e riformisti. Sull’ambiente De ...