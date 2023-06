Basta latinorum negli atti giudiziari. La rivoluzione linguistica di Carlo Nordio

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 giugno 2023) È in arrivo il «manuale» per scrivere gli: qualche giorno fa il Ministroha, inf, mandato al Consiglio Nazionale Forense una bozza di regolamento che mira a uniformare il contenuto dei documenti reddai legali all’interno dei processi civili. Un regolamento, la cui emanazione è prevista dalla riforma Cartabia, che non mancherà di scatenare polemiche, per la potenziale compressione dell’autonomia professionale che finirà per determinare; non si può nascondere, tuttavia, che esista un problema di scrittura. Gliabbondano di citazioni latine – non sempre appropriate – di espressioni arcaiche e, non di rado, sgrammaticate, per non parlare dell’eccessiva lunghezza e verbosità che spesso rende illeggibili questi ...