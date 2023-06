Bari da record per la finale con il Cagliari che vale la Serie A | 55mila biglietti venduti in 4 ore

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’annuncio è arrivato a metà pomeriggio dal profilo Instagram del presidente Luigi De Laurentiis: “Sold out”. Nessuno pensava che quel momento non sarebbe arrivati, ma la rapidità con cui i tifosi delhanno polverizzato ia disposizione per ladei playoff contro ilche puòre laA è davvero stupefacente. Domenica sera il San Nicola sarà pieno in ogni ordine di posto, il che vuole dire oltrespettatori. E con ogni probabilità verrà stracciato anche ilstorico per un match dei giallorossi, risalente al 2 dicembre 1990 quando contro l’Inter sugli spalti arrivarono 55.490. Code negli store fisici, code online, code ovunque, fin dal primo mattino in attesa che alle 12 scattasse la vendita libera, dopo ...

