Barella | «Non abbiamo paura | speriamo finisca come l’Europeo»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nicolòha parlato in questo modo nel media-day della finale di Champions League da giocare contro il Manchester City ai microfoni di RSI. PAROLE –ha parlato così: «Non mi immaginavo, ma speravo in questa finale. Ci ho sempre creduto, ho sempre ripagato la fiducia che mi hanno dato ovunque, dal Cagliari all’Inter. Poi è stato un bel viaggio, ce lo godremo fino alla fine e vediamo. Mi ricordo che ho visto la partita a casa di mio zio, il gol di Milito ed è stata una bellissima gioia per l’Inter. Diciamo che ogni finale è una storia a sé, vogliamo scriverla nel migliore dei modi e nonquella di Europa League.siaquella delBrozovic che ha giocato una finale dei Mondiali, Mkhitaryan che ha giocato al top, Calhanoglu ...

Torino - Inter Fabbri (Var: Chiffi) 5,5 'è stato incisivo in modo negativo, ma si è perso almeno un paio di gialli a Bellanova e. Da uno come lui ci si aspetta di più'. Cremonese - ...Per quel che riguarda i big, l'idea è quella di tenerli, a meno chearrivino offerte da capogiro:, Lautaro, Dimarco sono tre... colonne che saranno difese (quasi) a qualunque costo. ...Il primo giugno, nonostante le fratture riportate, Fanel era inper assistere al funerale ... è morto dopo una breve agonia all'ospedale Maggiore di Bologna con la famiglia chesi è opposta ...

Barella a RSI: "A centrocampo abbiamo esperienza e grandi giocatori. Rispettiamo il City, ma niente... Fcinternews.it

C'è spazio anche per i media stranieri nel Media Day dell'Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Ai microfoni di RSI ha parlato il ...Prolungamento anche per De Vrij e (probabilmente) per Dzeko. In bilico Handanovic, D'Ambrosio e Cordaz. Acerbi va riscattato dalla Lazio. Saluterà lo svincolato Gagliardini e va trovata una sistemazio ...