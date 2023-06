Barca degli 007 | al via una raccolta fondi per il comandante

(Di lunedì 5 giugno 2023) AGI - Una serata per raccogliereper Claudio Carminati, lo skipper della 'Good..uria', l'imzione affondata nel lago Maggiore provocando la morte di sua moglie Anna, cittadina russa, di due agenti dell'Aise e di un pensionato del Mossad. A organizzarla è Gianluca Buson nel suo locale dove si svolge una cena benefica "per un caro amico che ha bisogno di noi perché è rimasto senza niente: senza l'amata moglie da appena due mesi, senza lache era anche la sua casa, senza il cane". Il riscontro di presenze, riferisce, "è grande perché Claudio ha tante persone che gli vogliono bene". "Sono state scritte tante bugie in questi giorni - spiega all'AGI Buson -. Claudio è una persona perbene, pulita. L'unico suo peccato può essere stato, forse, quello dell'ingenuità. La stagione è appena iniziata, a bordo è salita tanta gente ...

Lo strazio di Carminati al funerale della moglie annegata sulla barca degli 007 Chiesa gremita di persone per la cittadina russa morta assieme a un pensionato del Mossad e a due esponenti dell'Aise

