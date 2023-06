Avvocato Galassi | “Il City non spende e spande senza logica Guardiola? Migliora i giocatori”

Nato nel 1933 dalla lungimiranza di Amedeo, noto come il 'bolognese', originario di Imola, ... Il progetto degli investitori, rappresentati da undi Brescia, che fa riferimento a ...Dopo la conferma di Corini, ribadita anche ieri grazie alle parole dell', adesso la società lavorerà per pianificare gli interventi sul mercato. Intanto, ecco l'ufficialità: la ...L', specializzato in diritto internazionale, con la passione per le grandi imprese, è alla guida di un'azienda che ha fatto la storia della nautica di lusso e del Made in Italy nel ...

City Football Group, l'avvocato Galassi: "Guardiola migliora i giocatori che lavorano con lui" TUTTO mercato WEB

La storia di Alberto Galassi, l'italiano al centro delle operazioni del Manchester City e del City Group, proprietà del ...Il Palermo svolgerà il prossimo ritiro estivo in Trentino Alto Adige a partire dal 9 luglio e fino al 4 agosto. Lo ha comunicato la società di viale del Fante, mediante una nota sul portale ufficiale.